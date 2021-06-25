Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Libya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 28 Haziran'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer