Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Libya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 28 Haziran'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak - Haberler Ekonomi
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