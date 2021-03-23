Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 27 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak
23.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:51
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 27 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 27 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Fas açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 27 Mart'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer