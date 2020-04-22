Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 25 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 25 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 25 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 19 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi şu an Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 118 bin 363 ton kapasiteli geminin, 25 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA