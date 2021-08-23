Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 25 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 25 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 25 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 20 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Libya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 25 Ağustos'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer