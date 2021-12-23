Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 24 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak - Haberler Ekonomi
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 24 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 24 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 24 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 24 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 20 Aralık'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 24 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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