Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 18 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 23 Mayıs'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Sergey Lavrov Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün
Spor Şenol Güneş Gökhan Töre Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 15:34:33. #1.11#

title