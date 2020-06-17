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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 22 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 22 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 22 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak
17.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:37

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 22 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 11 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 22 Haziran'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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