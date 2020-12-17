Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 19 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 19 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

17.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:00
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 19 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 19 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 19 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 19 Aralık'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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