Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 17 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 17 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

15.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:17
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 17 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 17 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 17 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 12 Mart'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 17 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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