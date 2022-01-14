Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak - Haberler Ekonomi
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 16 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 16 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 11 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 16 Ocak'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Öte yandan Trinidad ve Tobago'dan yola çıkan Gaslog Glasgow isimli LNG gemisi de bugün 08.52'de Aliağa LNG terminaline yanaştı.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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