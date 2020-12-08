Cezayir'den Türkiye'ye "uluslararası piyasalara girmek için ortak firmalar kuralım" teklifi
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Cezayir'den Türkiye'ye "uluslararası piyasalara girmek için ortak firmalar kuralım" teklifi

08.12.2020 03:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 03:34
Cezayir'den Türkiye'ye

Cezayir, Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin açılış hazırlıklarıyla eş zamanlı olduğu bir süreçte Türkiye'ye uluslararası piyasalara girme hedefli ortak firmalar kurulması teklifinde bulundu.

Cezayir, Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin açılış hazırlıklarıyla eş zamanlı olduğu bir süreçte Türkiye'ye uluslararası piyasalara girme hedefli ortak firmalar kurulması teklifinde bulundu.

Cezayir Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Kemal Rızzik ve Yardımcısı İsa Bekkay, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari sahada ortak ilgi alanlarına dair konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, "Birçok uluslararası pazara erişim açısından Cezayir-Türk ortak şirketlerinden oluşan firmalar topluluğu kurulması önerisi" yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükelçi'nin ülkesinin çeşitli alanlarda çaba göstermeye devam ettiğini ve işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, Kovid-19 sürecinin ardından yeni ortaklık fırsatlarını ele almak üzere iki ülke işadamları arasında toplantılar yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya göre, Bakan Rızzik, özellikle Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin Ocak 2021'de yürürlüğe girmesiyle iki taraf arasındaki ticaret hacminin artırılması için tüm şartların hazır olduğuna işaret etti.

Rızzik ayrıca, Cezayir-Türk İş Konseyi'nin etkinleştirilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın başında Cezayir'e düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı bir konuşmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar civarında seyrettiğini, bunun 5 milyar dolara çıkartılacağını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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