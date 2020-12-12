Cezayir'den Trump'a Batı Sahra tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cezayir'den Trump'a Batı Sahra tepkisi

12.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:13
Cezayir'den Trump'a Batı Sahra tepkisi

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararını reddetti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararını reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Aralık'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Fas'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra üzerinde Fas egemenliğini tanıyan bir bildiri imzaladığını duyurmuştu.

Trump'ın Batı Sahra açıklaması sonrası Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararını reddettiğini belirterek, bu adımın yıllardır süren çatışmaları sona erdirme çabalarını baltalayacağını aktardı.

Bakanlık, ABD'nin kararının BM kararlarıyla, özellikle Batı Sahra ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çeliştiği için yasal bir etkisi olmadığını belirterek, "Bildiri, gerçek bir siyasi sürecin başlatılmasının önünü açmak için her düzeyde yapılan gerilimi azaltma çabalarını baltalayacaktır" dedi. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek başkanından milletvekili tepkisi
Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek başkanından milletvekili tepkisi
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Özel'e tepki
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li Özel'e tepki
Destici'den CHP'li milletvekiline tepki
Destici'den CHP'li milletvekiline tepki

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Varank Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Neymar Erol Bulut Pierre Webo Adem Ljajic Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk İran İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezayir'den Trump'a Batı Sahra tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 22:13:52. #1.14#
title