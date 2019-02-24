Cezayir'den Seçimde Gözlemci İçin Uluslararası Örgütlere Davet

Cezayir yönetiminin, ülkede 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine gözlemci göndermesi için bölgesel ve uluslararası örgütlere davette bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Özgürlükler Birimi Müdürü Abdurrahman Sidini Cezayir Radyosu'na yaptığı açıklamada, seçimlerde uluslararası gözlemciler olacağını kaydetti. Sidini, bazı uluslararası örgütlere davet gönderildiğini ve Dışişleri Bakanlığının yabancı ortaklarla bu konu üzerinde çalıştığını söyledi.

Cezayir yönetimi, 2012'deki genel seçimlerden bu yana seçimlere gözlemci göndermesi için uluslararası örgütlere davet gönderiyor. Davet gönderilen örgütler arasında Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) yer alıyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve dört dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA