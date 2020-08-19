Cezayir'den Mali'deki darbeye tepki: Yönetime ulaşmanın tek yolu sandık Cezayir, Mali'de silahlı kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbeye yönelik, güney komşusunda "anayasaya aykırı herhangi bir yönetim değişikliğini" kabul etmediklerini belirtti.

Cezayir, Mali'de silahlı kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbeye yönelik, güney komşusunda "anayasaya aykırı herhangi bir yönetim değişikliğini" kabul etmediklerini belirtti.

Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasının ardından Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir 2007 Afrika Demokrasi, Seçimler ve Yönetişim Şartı, 1999 Cezayir Deklarasyonu başta olmak üzere ilgili Afrika Birliği araçları uyarınca anayasaya aykırı herhangi bir yönetim değişikliğini kabul etmediğini yineler." ifadelerine yer verildi.

Afrika Birliği'nin anayasal düzene saygı ilkesinin ihlal edilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Yönetim ve meşruiyete ulaşmanın tek yolu sandıktır." denildi.

Mali'deki durumdan endişe duydukları kaydedilen açıklamada, ülkedeki krizi bir an önce aşmak için tüm taraflara anayasal düzene saygı göstermeleri çağrısı yapıldı.

Mali'de darbe

Mali'de dün Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı istifaya zorlayan darbeciler, seçimlerin en makul sürede yapılacağını duyurdu.

Bir grup askerle devlet televizyonu ORTM'ye çıkan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İsmail Wague, bildiri okuyarak ülkenin istikrarını korumaya çalıştıklarını öne sürdü.

Kaynak: AA