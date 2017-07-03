Cezayir'den Macron'a "Somut Adım" Çağrısı

Cezayir Mücahitler Bakanı Tayyib Zeytuni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Fransa'nın Cezayir'i işgal ettiği 1830-1962 arasındaki dönemle ilgili iki ülke arasında aşılamayan konuların çözümü için somut adımlar atmaya davet etti.



Zeytuni, "Sömürgeciliğin Sistematik Şiddeti" adıyla başkent Cezayir'de düzenlenen paneldeki konuşmasında, Macron'un seçim sürecinde ülkesinin Cezayir'deki sömürgeye ilişkin sarf ettiği sözlerine işaret ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri cesurdu ancak Cezayir, somut adımlar ve kayda alınmış ifadelerin hayata geçirilmesini bekliyor." dedi.



Cezayirli Bakan, "Bağımsızlığımızdan beri verilen sözlerden bıktık, çünkü iki ülke arasındaki konular hala aşılmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.



İki ülke arasındaki konuları ele alacak ortak komitelerin eylül ayında toplanacağını aktaran Zeytuni, Cezayir ile Fransa arasındaki konuların tartışmalı topraklar olmadığına, bilakis masada ele alınan bazı konular olduğuna dikkati çekti.



Macron, şubat ayında Cezayir ziyareti sırasında söyleşi yaptığı yerel Echorouk News televizyon kanalında, sömürgeciliği "insanlığa karşı suç" olarak niteleyerek demokratların dikkatini, Fransız ılımlı ve aşırı sağının da şimşeklerini üzerine çekmişti.



Cezayir, 8 yıl süren savaşın ardından 1962 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu.



Fransa, şu ana kadar devlet olarak sömürgeci politikaları yüzünden Cezayir'den resmen özür dilemedi.