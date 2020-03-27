Cezayir'den korona virüsle mücadelede mobil uygulama Korona virüsle mücadele kapsamında Cezayir hükümeti vatandaşlarla sağlık konusunda uzaktan daha hızlı iletişim kurmak için yeni bir mobil uygulama çıkardı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cezayir hükümeti vatandaşlarla sağlık konusunda uzaktan daha hızlı iletişim kurmak için yeni bir mobil uygulama çıkardı.

Cezayir'de korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25, tespit edilen vaka sayısı ise 367'ye yükseldi. Cezayirli yetkilikler, virüsün yayılmasına engellemek için yeni tedbirler almaya devam ediyor. Ülkenin Gelişen ve Mikro İşletmelerin Yetkilendirilmiş Bakanı Yassin Walid, Cezayir'deki korona virüsü mücadele kapsamında sağlık yetkilileriyle iletişimi hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla akıllı telefonlara indirilebilen yeni bir uygulama çıkardı. Bakan uygulamanın indirme linki vererek halka uygulamayı kullanmasını tavsiyesinde bulundu. Uygulamayla, şüpheli korona vakalarının hastaneye başvurmadan uygulama aracılığı ile uzaktan teşhis konulması amaçlanıyor. - CEZAYİR

Kaynak: İHA