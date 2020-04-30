Cezayir'den Hafter'in darbe girişimine karşı "diyalogla çözüm" çağrısı
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Cezayir'den Hafter'in darbe girişimine karşı "diyalogla çözüm" çağrısı

Cezayir'den Hafter'in darbe girişimine karşı
30.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:16

Cezayir, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in darbe girişimine karşı Libya'daki krize "diyalogla çözüm" getirilmesi çağrısında bulundu.

Cezayir, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in darbe girişimine karşı Libya'daki krize "diyalogla çözüm" getirilmesi çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya halkının iradesine ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olduğunu" belirterek, komşu ülkede özellikle son dönemde gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Libyalıların Libyalılarla diyaloğu sonucunda dış müdahale olmaksızın Libya krizine kalıcı bir çözüm çağrısını tekrar eden Cezayir, Libyalı tarafları ortak akıla davet ederek diyaloğun hakim olduğu bir atmosferde komşu ülkedeki çatışmalara son verilmesini arzu eder." ifadeleri yer aldı.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler son dönemde ülkenin batısında askeri alanda birçok başarıya imza atarak yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

Hükümetin son dönemde sahadaki başarıları üzerine, Hafter, Libya'daki "siyasi geçiş sürecinin çerçevesini çizen BM'nin kabul ettiği Suheyrat Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini" ileri sürerek, "ülkeyi yönetecek uygun kuruma karar verilmesi gerektiğini" söylemişti. Bu konuşmanın ardından Hafter taraftarları sokağa inerek, Hafter'in görevi üstlenmesini talep eden gösteriler düzenlemişti.

Aradan geçen birkaç gün sonra, Halife Hafter, kameraların karşısına geçerek Suheyrat Anlaşması'nın sona erdiğini ve "halkın kendisine verdiği yetkiyi kabul ettiğini" iddia etmişti.

Haftar bu darbe girişiminin ardından, ramazan ayı boyunca tüm askeri operasyonları durdurduğunu ve ateşkes çağrısında bulunduğunu açıklamış ancak hükümet Hafter'in bu adımını "aldatmaca" şeklinde nitelemişti.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015'te gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti.

Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti. Anlaşmaya göre, yasama için Tobruk'ta Temsilciler Meclisi ve danışma kurumu olarak da Libya Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere iki parlamento kanadı kurulmuştu.

Buna karşı milis güçlerin lideri Halife Hafter'in de liderlik ettiği siyasi ve askeri oluşumlar, Suheyrat Anlaşması'nın uygulanmasını engelleme girişimlerinde bulunmuştu. Hafter ayrıca, elindeki askeri gücü sivil yönetime devretmeyi de reddetmişti.

Silahlı gücüyle hakimiyetindeki alanı sürekli artırmaya çalışan Hafter, son olarak Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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