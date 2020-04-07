Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarından Berat Kandili duası TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta Berat Kandili nedeniyle yurt bahçesinde Kuran okundu.

TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta Berat Kandili nedeniyle yurt bahçesinde Kuran okundu. Yurtta gözetim altında tutulan vatandaşlar ise pencerelerde dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 4 gün önce Cezayir'den 555 Türk vatandaşı, 3 uçak ile Samsun'a getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi ise otobüslerle Tokat'a getirildi. KYK bünyesindeki 2 yurda yerleştirilen 320 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinaya alındı. Bugün Berat Kandili olması nedeniyle yurt binaları önünde din görevlileri tarafından Kuran okunarak dua edildi. Tokat İl Özel İdaresi Mescidi imamı İsak Saygılı tarafından yapılan duaya yurtta kalanlar da pencerelerden eşlik etti. Dua sonrasında ise ilahiler okundu.

Kaynak: DHA