Cezayir'den getirilen 231 kişi Amasya'da yurda yerleştirildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Amasya'ya getirilen 231 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Amasya'ya getirilen 231 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den, Cezayir Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 231 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Amasya'ya taşındı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Amasya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

Kaynak: AA