Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi
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Cezayir, Konya, Haber

Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi

Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi Cezayir'den tahliye edilen 144 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere uçakla Konya'ya getirildi.

24.04.2020 01:17 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:18
Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi

Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi

KONYA - Cezayir'den tahliye edilen 144 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere uçakla Konya'ya getirildi.

Cezayir'de yaşayan 144 Türk vatandaşı dünyadaki korona virüs salgını sebebiyle Türkiye'ye getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak Konya Havalimanında indi. Havalimanında kontrolden geçirilen vatandaşlar, daha sonra bekleyen otobüslere alındı. Vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine geçirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirildi.

Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

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