Cezayir'den gelen Türk vatandaşlarının Aydın'daki karantina süresi tamamlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cezayir'den gelen Türk vatandaşlarının Aydın'daki karantina süresi tamamlandı - Haberler
Cezayir, Aydın, Güncel

Cezayir'den gelen Türk vatandaşlarının Aydın'daki karantina süresi tamamlandı

Cezayir'den Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye getirilip Aydın'daki yurtlara yerleştirilen 450 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından tahliye edildi.

20.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:24
Cezayir'den gelen Türk vatandaşlarının Aydın'daki karantina süresi tamamlandı

Cezayir'den Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye getirilip Aydın'daki yurtlara yerleştirilen 450 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından tahliye edildi.

Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu ile Söke ilçesindeki Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'na yerleştirilen 450 kişinin 14 günlük karantina süresi dolu.

Sağlık kontrollerinin ardından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek uğurlanan vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Tahliye edilen vatandaşlardan Yasin Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina süresinin sorunsuz sona ermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çok iyi ağırlandıklarını anlatan Şen, "Hakikaten onur verici, ülkemizin ne kadar güzel ve büyük olduğunu burada da görmüş olduk. Çok üstün bir devletiz. Bunu da burada gördük. Odamızda terliklerimizden havlularımıza kadar bize yardımcı oldular. 7/24 sıcak sularımız geldi. Yemeklerimiz de mükemmeldi. Kendi evimizde gibiydik." diye konuştu.

Emrah Yıldırım ise "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizim buraya gelmemize vesile olan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizi burada çok iyi ağırladılar. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Varlık sebebim' dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haberler
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haberler
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı Haberler
Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapıldı
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek...
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Mustafa Keser Muazzez Abacı Cengiz Kurtoğlu
Spor Neymar Fatih Terim Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Karar İtalya Twitter
Şu an buradasınız: Cezayir'den gelen Türk vatandaşlarının Aydın'daki karantina süresi tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 12:32:40. #1.14#
title