Cezayir'den gelen Türk vatandaşlarının Aydın'daki karantina süresi tamamlandı Cezayir'den Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye getirilip Aydın'daki yurtlara yerleştirilen 450 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından tahliye edildi.

Cezayir'den Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye getirilip Aydın'daki yurtlara yerleştirilen 450 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından tahliye edildi.

Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu ile Söke ilçesindeki Meryem Yazıcıoğlu Yurdu'na yerleştirilen 450 kişinin 14 günlük karantina süresi dolu.

Sağlık kontrollerinin ardından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek uğurlanan vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Tahliye edilen vatandaşlardan Yasin Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina süresinin sorunsuz sona ermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çok iyi ağırlandıklarını anlatan Şen, "Hakikaten onur verici, ülkemizin ne kadar güzel ve büyük olduğunu burada da görmüş olduk. Çok üstün bir devletiz. Bunu da burada gördük. Odamızda terliklerimizden havlularımıza kadar bize yardımcı oldular. 7/24 sıcak sularımız geldi. Yemeklerimiz de mükemmeldi. Kendi evimizde gibiydik." diye konuştu.

Emrah Yıldırım ise "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizim buraya gelmemize vesile olan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizi burada çok iyi ağırladılar. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA