Cezayir'den Afrika Birliğine 'kıtadaki askeri darbeleri durdurma' çağrısı - Haberler
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Cezayir'den Afrika Birliğine "kıtadaki askeri darbeleri durdurma" çağrısı

AA / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel
Cezayir'den Afrika Birliğine

Cezayir, Afrika Birliğine, kıtadaki askeri darbeleri engelleme ve ülkelerdeki demokratikleşme sürecini güçlendirme çağrısında bulundu.

Cezayir, Afrika Birliğine, kıtadaki askeri darbeleri engelleme ve ülkelerdeki demokratikleşme sürecini güçlendirme çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da iki gün önce gerçekleştirilen ve ülke makamlarının engellendiğini duyurduğu başarısız darbe girişiminin ardından yazılı açıklama yaptı.

"Afrika halklarının kıtada darbeler ve anayasaya aykırı değişiklikler döneminin geride kaldığını düşündüğü bir dönemde, kardeş Sudan geçtiğimiz günlerde başarısız bir darbe girişimine tanık oldu."ifadelerine yer verilen açıklamada, Cezayir'in söz konusu darbe girişimini şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Cezayir'in, Afrika Birliği Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye Afrika kıtasındaki askeri darbelerin durdurulması ve demokratikleşme sürecinin güçlendirilmesine ilişkin çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Afrika Birliğine üye ülkelerin de birliğin temel prensiplerine bağlı kalması, devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına, bölgesel güvenliğine ve ulusal birliğine saygı gösterilmesini sağlamak için anayasaya aykırı herhangi hükümet değişikliğini veya güçle iktidara el konulmasını reddetmesi gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Sudan ordusu, 21 Eylül'de, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subay tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Başbakan Abdullah Hamduk da aynı gün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, darbe girişiminin, eski rejim kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu darbe girişimi, Aralık 2018 devrimini, Sudan halkının gerçekleştirdiği başarıları ve sivil geçiş dönemini yıkmayı hedefliyor." demişti.

Sudan'da son olarak 11 Nisan 2019'da hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan halk ayaklanmasına ordunun müdahalesi sonucu Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir görevden alınmıştı.

AA / Abderrazak Boulkemh - Son Dakika Haberleri
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