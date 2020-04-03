Cezayir'deki Türk vatandaşları ülkeye getirildi Cezayir'deki Türk vatandaşları ülkeye getirildi Cezayir'de bulunan Türk vatandaşları karantina bölgelerine gönderilmek üzere Samsun'a getirildi Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cezayir'de bulunan Türk vatandaşları, Tokat ve Amasya'da karantinaya alınmak üzere havayoluyla ülkeye getirildi.

Cezayir'deki Türk vatandaşları ülkeye getirildi

Cezayir'de bulunan Türk vatandaşları karantina bölgelerine gönderilmek üzere Samsun'a getirildi

SAMSUN - Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cezayir'de bulunan Türk vatandaşları, Tokat ve Amasya'da karantinaya alınmak üzere havayoluyla ülkeye getirildi.

Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den Türkiye getirilecek Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri başladı. Cezayir'den Türk vatandaşlarını alarak havalanan bu ülkeye ait uçaklar saat 19.00 sıralarında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Uçakların 1'i boş şekilde gelirken, diğer 2'sinin içerisinde de toplamda 555 Türk vatandaşı yer aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında vatandaşlar sağlık kontrollerinden geçirildi. Ateşi yüksek çıkan bazı kişiler 112 Acil ambulansları ile hastanelere götürüldü. Tokat ve Amasya'da karantinaya alınacak vatandaşlar, Samsun Havalimanı'ndan otobüslerle tahliye edildi. Türk vatandaşların 320'si Tokat'ta, 235'i de Amasya'da 14 gün gözetim altında tutulacak.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'na boş gelen Cezayir Havayolları'na ait uçağın ise Karabük'te misafir edilen Cezayirlilerin ülkelerine dönüşlerini sağlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA