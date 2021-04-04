Cezayir'deki Sosyalist Güçler Cephesinden milletvekili seçimlerini "boykot" kararı
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Cezayir'deki Sosyalist Güçler Cephesinden milletvekili seçimlerini "boykot" kararı

Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Cezayir'deki Sosyalist Güçler Cephesinden milletvekili seçimlerini 'boykot' kararı

Cezayir'de muhalefetteki sol eğilimli Sosyalist Güçler Cephesi, 12 Haziran'da yapılması planlanan milletvekili seçimlerine katılmayacağını duyurdu.

Cezayir'de muhalefetteki sol eğilimli Sosyalist Güçler Cephesi, 12 Haziran'da yapılması planlanan milletvekili seçimlerine katılmayacağını duyurdu.

Sosyalist Güçler Cephesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkati çekilerek, "seçimlerin çok boyutlu krize çözüm olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Milletvekili seçimlerinin yapılması konusunda gerekli şartlar oluşmamıştır ve bu nedenle belirlenen tarihteki seçimlere katılmama kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kararın, parti yönetimi tarafından "oy birliğiyle alındığı" vurgulandı.

Sosyalist Güçler Cephesi, Cezayir'de İşçi Partisi ile Kültür ve Demokrasi Birliğinin ardından seçimleri boykot eden üçüncü parti oldu.

Cezayir'de Hirak gösterilerinin gölgesinde erken seçim kararı

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren "Hirak" protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin başladığı günün 2. yılına rastlayan 22 Şubat'ta Cezayir halkı yeniden meydanlara inmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 18 Şubat'ta erken seçime gitmek için parlamentonun alt kanadını feshettiğini açıklamış, akabinde de Hirak'ın öncü isimlerinden onlarca kişi için af kararı vermişti.

Tebbun, 11 Mart'ta da erken genel seçimin 12 Haziran'da yapılacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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