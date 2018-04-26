Cezayir'deki Sel Felaketinde 5 Kişi Öldü

Cezayir'in batısında iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Örgütünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki iki kentte iki gündür devam eden yoğun yağışların neden olduğu sel baskınında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Cezayir'in 450 kilometre batısındaki Teyaret vilayetindeki tepelerden gelen sel suları beraberinde kaya ve ağaçları da sürükleyerek şehirde yolları kapattı. Teyaret'te sel sularına kapılan araçtan iki kişinin cesedine ulaşıldığı araçta bulunduğu düşünülen üçüncü kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Yine başkentin 800 kilometre güneyindeki Beyyid vilayetindeki yoğun yağışlar sonucu sele kapılan araçların içinde kalan 3 kişi hayatını kaybetti.