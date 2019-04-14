- Cezayir'deki protestolarda 180 kişi gözaltında

CEZAYİR - Cezayir'de dün gerçekleştirilen protestolarda 180 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını, 83 polisin ise yaralandığını açıklandı.

Cezayir Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede dün gerçekleştirilen protestolarda 108 kişinin gözaltına aldığı açıklandı. Açıklamada protestolar sırasında 4'ü ağır 83 polisin yaralandığını ifade edildi. Cezayirliler dün yine ülke genelinde protestolar düzenledi. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında birçok şehirde arbede yaşandı. Güvenlik güçlerin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği protestocular, taş atarak karşılık verdi.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra geçici cumhurbaşkanının göreve gelmesi ve 4 Temmuz'da seçime gidileceğinin açıklanmasına rağmen, ülkedeki gösteriler sekizinci haftasında devam etti. Yüz binlerce kişi, dün Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici devlet başkanı olmasına karşı sokakları doldurdu.

Devlet Başkanlığı koltuğunda 20 yıldır oturan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönemi için aday olmuş ve protestolar patlak vermişti. Buteflika, protestolar nedeniyle 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri ertelemiş, ancak büyük tepkiyle karşılanmıştı. Sivil baskıların sonucunda ordu tarafından da sözlü olarak uyarılan Buteflika, 2 Nisan'da istifa etmişti. Buteflika yerine Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici devlet başkanı olarak atıldı. Bin Salih'in "Buteflika rejiminin temsilcisi" olduğu vurgulayan protestocular, Buteflika yanlısı herkesin hükümetten uzaklaştırılmasını istiyor.

Kaynak: İHA