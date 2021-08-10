Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 7'ye yükseldi
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Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 7'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cezayir'deki Tizi Ouzou eyaletinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Cezayir'deki Tizi Ouzou eyaletinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Cezayir'in çeşitli eyaletlerinde dün onlarca noktada orman yangını çıktı. Başkent Cezayir'in 100 kilometre doğusunda bulunan ve yangınlardan en çok etkilenen Tizi Ouzou eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, 1'i ağır 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Cezayir basınına göre, yangınlar sonucu bazı evlerin küle döndüğü belirtildi. Sivil Savunma ekipleri, yangınları söndürmek için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda eyaletten itfaiye takviyesi yapıldığı ifade edildi. Eyaletteki orman işleri sorumlusu Youssef Ould Mohamed yaptığı açıklamada, Tizi Ouzou eyaletinin daha önce tanık olmadığı büyük ve eş zamanlı yangınların arkasında bir suç eylemi olabileceğini belirterek, soruşturmaların gerçek failin kesin olarak belirleneceğini aktardı. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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