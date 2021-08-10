Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkede devam eden orman yangınlarında 25 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkede devam eden orman yangınlarında 25 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülke genelindeki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Cezayir'in çeşitli bölgelerinde dün akşam çıkan orman yangınları devam ederken, Bejaia ve Tizi Ouzou bölgelerinden kötü haber geldi. Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tizi Ouzou ve Bejaia yangınlarından vatandaşları kurtarmaya çalışırken, 25 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun yaptığı yazılı açıklamada ise, "Bejaia ve Tizi Ouzou dağlarında çıkan yangınlardan yüzden fazla vatandaşı kurtarmayı başaran Ulusal Halk Ordusu'nun 25 üyesinin şehadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Yangınlardaki can kaybı 32'ye yükseldi

Ülke genelindeki dün çıkan yangınlarda binlerce dönümlük ormanlık alan ile onlarca ev kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yerleşim bölgelerine sıçraması üzerine binlerce kişi ise evlerinden tahliye edilirken, yangınlardaki toplam can kaybı 32'ye yükseldi.

Ülke genelinde 13 bölgede 41 yangın devam ediyor

Cezayir Sivil Koruma Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde 13 eyalette 73'e yangın çıktığını duyurmuştu. Müdürlük, ekiplerin şu anda 13 eyalette 41 orman yangınını söndürmek için çalıştığını kaydetti.

"Aynı anda 50 yangın çıkması imkansız"

Yangınlardan en çok etkilenen Tizi Ouzou vilayetini ziyaret eden Cezayir İçişleri Bakanı Kamal Beljoud, yangınların arkasında suçlu eller olduğunu ifade ederek, hükümetin etkilenen herkese yardım edeceğini belirtti. Beljoud, "Aynı anda 50 yangın çıkması imkansız ve güvenlik güçleri gerekli soruşturmaları başlatacak. Diğer eyaletlerde de bunu yaşadık. Cezayir'i her şekilde yok etmekte ısrar eden nefret edenler var, ancak onlarla yüzleşecek adamlarımız var" dedi. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı