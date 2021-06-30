Cezayir'deki İslami eğilimli parti MSP, koalisyona "seçim vaatleri" nedeniyle katılmayı reddettiğini açıkladı
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Cezayir'deki İslami eğilimli parti MSP, koalisyona "seçim vaatleri" nedeniyle katılmayı reddettiğini açıkladı

Cezayir'deki İslami eğilimli parti MSP, koalisyona 'seçim vaatleri' nedeniyle katılmayı reddettiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel

Cezayir'de seçimleri dördüncü sırada tamamlayan ülkenin en büyük İslami eğilimli partisi Barış Toplumu Hareketi (MSP), koalisyon hükümetine katılmaları yönünde yapılan teklifi seçim vaatlerini gerçekleştirmeyeceği gerekçesiyle reddettiklerini duyurdu.

Cezayir'de seçimleri dördüncü sırada tamamlayan ülkenin en büyük İslami eğilimli partisi Barış Toplumu Hareketi (MSP), koalisyon hükümetine katılmaları yönünde yapılan teklifi seçim vaatlerini gerçekleştirmeyeceği gerekçesiyle reddettiklerini duyurdu.

MSP Başkanı Abdurrezzak Mukri, düzenlediği basın toplantısında, partisinin karar alma organı olan Şura Meclisi'nde koalisyon hükümetine katılımlarıyla ilgili belirlenen politikaya ilişkin bilgi verdi.

Mukri, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un koalisyona katılma teklifi çerçevesinde, hükümetin Tebbun'un belirlediği programı uygulayacağını ve kabine içindeki pozisyonlarının kendilerine tahsis eden bakanlıklarla sınırlı kalacağını belirtti.

Bunun seçmenlere vadettikleri icraatları yapmaya fırsat tanımayacağını kaydeden Mukri, bu nedenle "ülkedeki gelecek siyasi tabloda yer almayı reddettiklerini ve hükümete katılmayacaklarını" söyledi.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerde geleneksel partiler olarak kabul edilen Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ve Demokratik Ulusal Birlik'in (RND) Meclis'teki temsil gücü gerilerken, İslami eğilimli partiler yükselişe geçti.

Muhaliflerin bir kesiminin boykot çağrısı yaptığı seçimleri 98 sandalye ile UKC birinci sırada tamamladı. 407 sandalyeli Meclis'e bağımsızlar 84, Barış Toplumu Hareketi 65, RND 58, Gelecek Partisi 48, Ulusal Bina Hareketi 39, Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi de 2 milletvekili gönderdi.

Başbakan Abdulaziz Cerad, kesin sonuçların açıklanmasının ardından 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a istifasını sunmuştu.

Tebbun, 26 Haziran'da yeni hükümeti kurmak için seçimleri kazanan partilerin liderleri ve bağımsız liste temsilcileriyle görüşmelere başlamıştı. Bu kapsamda Tebbun, 27 Haziran'da Barış Toplumu Hareketi Başkanı Mukri liderliğinde bir heyeti de kabul etmişti. Meclis'teki en büyük İslami eğilimli parti konumundaki MSP, dün hükümete katılmayı reddettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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Cezayir'deki İslami eğilimli parti MSP, koalisyona "seçim vaatleri" nedeniyle katılmayı reddettiğini açıkladı - Haberler
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