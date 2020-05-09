Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: "Yeni anayasa taslağı melez bir sistem öneriyor"
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Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: "Yeni anayasa taslağı melez bir sistem öneriyor"

Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi:
09.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:18

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, Anayasa Uzmanlar Komitesinin hazırladığı anayasada değişiklik öngören taslağın, yönetim şeklini melez bir sistem olarak bıraktığını belirtti.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, Anayasa Uzmanlar Komitesinin hazırladığı anayasada değişiklik öngören taslağın, yönetim şeklini melez bir sistem olarak bıraktığını belirtti.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hazırlanan taslak, siyasi sistemin yapısını açıklamıyor, onu olduğu gibi melez haliyle bırakıyor. Bu sistem, dünyada bilinen hiçbir sistemi (başkanlık, parlamenter ya da yarı başkanlık) karşılamıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, taslağın, başbakanın çoğunluk tarafından seçilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırdığı, bunun da temsili demokrasiye ters düştüğü ve halk iradesinin önemli bir kısmını yok saydığı kaydedildi. Hareket, taslakta ayrıca cumhurbaşkanı yardımcısının tayin edilme şekli ve yetkileriyle ilgili belirsizliklerin de olduğunu aktardı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından oluşturulan Anayasa Uzmanlar Komitesinin hazırladığı taslağın, değerlendirme yapılması ve tartışılması için siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine ve sendikalara dağıtılmaya başlandığı bildirilmişti.

Yeni Anayasa taslağına göre, cumhurbaşkanının görevini yerine getiremeyecek durumda olması, istifa etmesi veya ölüm durumlarında, cumhurbaşkanının görev süresi dolana kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek yeni bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamı oluşturuluyor.

Cezayir'de Anayasa değişikliği çalışmaları

Cezayir'de kitlesel protestoların tetiklediği ve yıl boyunca köklü değişimlere yol açan olayların ardından Aralık 2019'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, adayların tamamı için anayasa değişikliği ortak vaat olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı seçilen Abdülmecid Tebbun, anayasa değişikliğine ilişkin taslağı hazırlamak üzere 15 hukuk uzmanından oluşan bir komiteyi görevlendirmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Danışmanı Muhammed Lakab, daha önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taslak metnin önce kamuoyunda tartışılmaya açılacağını belirtmişti. Ancak ülkede etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu süreç ertelenmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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