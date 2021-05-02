Cezayir'de yüzlerce Sivil Savunma personeli "daha iyi yaşam" için sokağa indi

Cezayir'de yüzlerce Sivil Savunma personeli yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Cezayir'de yüzlerce Sivil Savunma personeli yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Yaşam şartlarının iyileştirilmesi, maaşlarına zam yapılması ile "risk ve hastalık" payının artırılmasını talep eden Sivil Savunma personeli başkent Cezayir'deki Sivil Savunma Müdürlüğü binasına yürümek istedi.

Cezayir polisi, Haydara bölgesindeki binaya doğru yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak engel olmaya çalıştı. Göstericilerden bazıları gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisin tüm müdahalelerine rağmen göstericiler, Sivil Savunma Müdürlüğü binasına ulaşmayı başardı.

Yerel basında, Sivil Savunma Müdürlüğünün, taleplerini dinlemek üzere göstericilerden seçilen temsilcileri kabul ettiği bilgisi yer aldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü personeli 18 ve 25 Nisan'da da Cezayir'in pek çok kentinde benzer gösteriler düzenlemişti.

Müdürlükten 26 Nisan'da yapılan açıklamada, çalışanların taleplerinin incelendiği ve son kararın hükümet tarafından verileceği ifade edilmişti.

İçişleri Bakanlığına bağlı olan Sivil Savunma Müdürlüğünün 70 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu