Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi
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Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi

Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski iki başbakan, bazı eski bakanlar ve iş adamları hakkında 20 yıla varan hapis cezası istendi

09.12.2019 00:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:29
Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi

'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski iki başbakan, bazı eski bakanlar ve iş adamları hakkında 20 yıla varan hapis cezası istendi.


Cumhuriyet Savcılığı yetkililerden alınan bilgiye göre, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın müttefiklerinden eski başbakanlar Ahmed Uyahya, Abdülmelik Sellal ile eski bakanlar ve bazı iş adamlarının başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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