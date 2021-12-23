Cezayir'de yerel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı

Cezayir'de 27 Kasım'da yapılan erken yerel seçimlerin nihai sonuçlarına göre, Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) sandıktan birinci çıktı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, ülkede seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE) Başkanı Muhammed Şerfi, düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı.

UKC'nin belediye meclislerinde 5 bin 978, vilayetlerde ise 471 sandalye alarak yarışı ilk sırada tamamladığını aktaran Şerfi, ikinci sırada Demokratik Ulusal Birlik (RND) Partisinin belediye meclislerinde 4 bin 584 ve vilayetler genelindeyse 366 sandalye elde ettiğini kaydetti.

Şerfi, Gelecek Cephesinin de yarışta üçüncü olduğunu, 262 belediyeyi kazanarak 3 bin 262 sandalyeye sahip olduğunu söyledi.

Belediyeler genelinde, İslami eğilimli iki parti dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Cezayir Ulusal İnşa Hareketinin 142 belediyeyi kazanarak toplam 1848 sandalyeyle dördüncü, Barış Toplumu (MSP) Hareketinin 111 belediyeyi kazanarak toplam 1820 sandalyeyle beşinci sıraya yerleştiğini aktardı.

Cezayir tarihinde bağımsızlıkta oynadığı rolle ve sonrasında siyasetin merkezinde yer almasıyla öne çıkan UKC, haziran ayında yapılan erken genel seçimlerden de birinci parti olarak çıkmıştı.

Cezayir'deki 23 milyondan fazla seçmen, 58 vilayet ve 1541 belediye üyesini belirlemek için 27 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan sonuçların daha önce geçici resmi olmayan sonuçlara oldukça yakın olduğu gözlenirken, haziran ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerine ilişkin sonuçlarıyla da yaklaşık aynı konumda olması dikkat çekti.

Seçmenlere partilerin adaylarından istediklerini tercih etme hakkı tanıyan açık liste yöntemi ülkede ilk kez kullanılırken, resmi makamlar bu sayede parayla oy satın alma imkanının önüne geçilmek istendiği kaydedildi.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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