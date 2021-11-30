Cezayir'de yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçları açıklandı

Cezayir'de 27 Kasım'da yapılan erken yerel seçimlerde kesin olmayan ilk sonuçlarına göre Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) sandıktan birinci çıktı.

Ülkede seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE) Başkanı Muhammed Şerfi, düzenlediği basın toplantısında, kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı.

Şerfi, ilk sonuçlara göre UKC'nin belediye meclislerinde 5 bin 978 ve vilayetlerde ise 471 sandalye alarak yarışı ilk sırada tamamladığını duyurdu.

Demokratik Ulusal Birlik (RND) Partisinin belediye meclislerinde 4 bin 584 ve vilayetler genelindeyse 366 sandalye elde ettiğini kaydeden Şerfi, ülkede merkez parti olarak tanınan Gelecek Cephesinin de belediyelerde 3 bin 262 ve vilayetlerde 304 koltuk kazanarak yarışı üçüncü sırada tamamladığını ifade etti.

Şerfi, belediyeler genelinde, Cezayir Ulusal İnşa Hareketinin 848, İslami eğilimli Barış Toplumu (MSP) Hareketinin 1820 ve bağımsız adayların ise 4 bin 430 sandalye kazandığını bildirdi.

Cezayirli yetkili, vilayetlerde ise Cezayir Ulusal İnşa Hareketinin 230, MSP'nin 239 ve bağımsızların 434 sandalye elde ettiğini kaydetti.

Şerfi ayrıca, belediye seçimlerinde katılım oranın yüzde 36,58 ve vilayet seçimlerinde ise bu oranın yüzde 34,76 olarak kaydedildiğini söyledi.

Cezayir tarihinde bağımsızlıkta oynadığı rolle ve sonrasında siyasetin merkezinde yer almasıyla öne çıkan UKC, haziran ayında yapılan erken genel seçimlerden de birinci parti olarak çıkmıştı.

Cezayir'deki 23 milyondan fazla seçmen, 58 vilayet ve 1541 belediye üyesini belirlemek için 27 Kasım'da sandık başına gitmişti.

ANIE'nin nihai seçim sonuçlarını önümüzdeki 10 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri

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