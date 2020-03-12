Cezayir'de yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
12.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:54
Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüse yakalanan bir kişinin ise yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bu, Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.
Cezayir'de salgına yakalananlardan çoğunun El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti. Virüsün aileye 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı kaydedilmişti.
Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.
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Kaynak: AA