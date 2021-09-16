Cezayir'de yeni hükümet Ulusal Halk Meclisinden güvenoyu aldı - Haberler
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Cezayir'de yeni hükümet Ulusal Halk Meclisinden güvenoyu aldı

AA - Haberler | Güncel
Cezayir'de yeni hükümet Ulusal Halk Meclisinden güvenoyu aldı

Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman başbakanlığında kurulan yeni hükümet, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisinden güvenoyu aldı.

Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman başbakanlığında kurulan yeni hükümet, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisinden güvenoyu aldı.

Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buğali, yaptığı açıklamada, Meclise sunulan hükümet eylem planının 65 ret oyuna karşılık 318 kabul oyuyla onaylandığını, 20 milletvekilinin ise oylamaya katılmadığını duyurdu.

Yeni hükümetin güven oylamasında, eski iktidar partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi, Demokratik Ulusal Birlik, Müstakbel Cephesi ve Ulusal Bina Hareketi milletvekilleri lehte oy kullanırken, Barış Toplumu Hareketi milletvekilleri ret oyu verdi.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan erken seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un hükümeti kurmakla görevlendirdiği Eymen bin Abdurrahman 7 Temmuz'da kabineyi oluşturarak Başbakanlık görevine başlamıştı.

Bin Abdurrahman, hükümetin eylem planını 13 Eylül'de parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisine sunmuştu.

Hükümet eylem planının gelecek hafta parlamentonun üst kanadı Millet Konseyine gönderilmesinin ardından burada da çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

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AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cezayir'de yeni hükümet Ulusal Halk Meclisinden güvenoyu aldı - Haberler
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