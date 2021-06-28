Cezayir'de yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
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Cezayir'de yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

Cezayir'de yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Cezayir Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Vahran eyaleti kıyılarında yaklaşık yarım ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Vahran eyaleti kıyılarında yaklaşık yarım ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Cezayirli balıkçıların deniz yüzeyinde bazı şüpheli torbalar olduğuna dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu belirtildi.

İhbarın ardından operasyonun başladığı aktarılan açıklamada, Akdeniz kıyısında yer alan Vahran'daki Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirdiği kaydedildi.

Bakanlık, bu suç girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cezayir Savunma Bakanlığı, 30 Mayıs 2018'de Latin Amerika'dan gelen bir gemide 701 kilogram kokain ele geçirildiğini; bunun ülke tarihinde ele geçirilen en büyük kokain sevkiyatı olduğunu duyurmuştu.

Baskının ardından, askeri ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimler bu ticaretle ilişkili olduğu iddiaları üzerine görevden alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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