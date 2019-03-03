Cezayir'de Üniversite Öğrencilerinden Buteflika Karşıtı Gösteri

Cezayir'de üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem için cumhurbaşkanı adaylığını protesto etti.

Resmi adaylık başvuru süresinin dolmasına saatler kala ülkenin çeşitli kentlerindeki üniversitelerde yapılan gösterilerde, Cumhurbaşkanı Buteflika'ya, "tepkilere kulak verme ve adaylıktan çekilme" çağrıları yapıldı.

Gösterilerde, "5. döneme hayır" sloganları atıldı. Bazı kentlerde üniversitelerdeki eylemlerin, sokaklara da sıçradığı görüldü.

Yönetime 1999'da gelen ve dört dönemdir görev yapan Buteflika'nın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Buteflika, Cezayir resmi haber ajansı APS'de 10 Şubat'ta yayımlanan ulusa seslenişinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını belirterek, seçimi kazanması durumunda bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.



Buteflika, aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı. 19 Ocak'ta başlayan adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.

Kaynak: AA