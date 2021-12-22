Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi ara seçimleri 5 Şubat'ta yapılacak - Haberler
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Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi ara seçimleri 5 Şubat'ta yapılacak

Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi ara seçimleri 5 Şubat'ta yapılacak
AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Cezayir Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi ara seçimlerinin 5 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

Cezayir Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi ara seçimlerinin 5 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Ulusal Meclis üyelerinin yarısının yenilenmesi için yapılan ara dönem seçimlerinin, 5 Şubat'ta düzenlenmesini içeren bir kararname imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir Anayasası'na göre 3 yılda bir Ulusal Meclis üyelerinin yarısının yenilenmesi için yapılan ara dönem seçimlerinde, 72 üyeden 48'i seçimle, 24'ü ise Cumhurbaşkanı tarafından atanarak göreve geliyor.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisinin 144 üyesi bulunuyor. Üyelerden üçte ikisi (96) il ve belediye meclis üyeleri arasından seçim yoluyla belirlenirken, üçte biri (48) Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Ülkede 1996 yılında yapılan Anayasa değişikliği gereğince kurulan Ulusal Halk Meclisinin yasama yetkileri sınırlı.

Uzmanlar, Ulusal Halk Meclisinin, Cezayir Parlamentosunun üst kanadı Millet Meclisinde çıkarılan ancak rejim tarafından kabul görmeyen herhangi bir yasanın iptal edilebilmesi amacıyla kurulduğunu ifade ediyor.

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AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri

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