Cezayir'de seçim öncesi parlamentonun üst kanadına başkan seçildi

Cezayir'de Millet Konseyi Başkanlığını vekaleten yürüten Salih Gucil (80), düzenlenen oturumda oy çoğunluğuyla bu göreve asaleten seçildi.

Cezayir'de parlamentonun üst kanadı olan 144 sandalyeli Millet Konseyinin üçte ikisi yani 96 vekil ülkedeki 48 vilayeti ikişer üyeyle temsil ediliyor. Geriye kalan 48 üye Cumhurbaşkanlığı tarafından atanıyor. Ülkede yönetime yakın partilerin ağırlıkta olduğu parlamentonun üst kanadının, yasama yetkileri sınırlı olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı'nın hastalık, ölüm, istifa gibi durumlarında Millet Konseyi Başkanı, devlet başkanlığı görevini üstleniyor.

Bugün düzenlenen oturumda, aynı görevi Nisan 2019'dan itibaren vekaleten yürüten Gucil, oylamaya katılan 127 vekilden 126'sının oyunu alarak asaleten Millet Konseyi Başkanı seçildi.

Cezayir'de Şubat 2019'da başlayan kitlesel halk protestoları karşısında bir önceki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu durumda dönemin Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, Anayasa gereği geçici Cumhurbaşkanı görevine gelmişti. Bin Salih'in, Aralık 2019'da mevcut Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un seçimle göreve gelmesinden sonra Millet Konseyi Başkanlığına dönmesi bekleniyordu. Ancak, Bin Salih siyasi hayatına ara vermek istediğini açıklamıştı.

Gucil, Cezayir'de bağımsızlık döneminden beri siyasetin merkezinde yer alan Ulusal Kurtuluş Cephesinin öncü isimlerinden biri olarak tanınıyor ve bugüne kadar siyaset içinde farklı düzeylerde üst düzey görevlerde bulunmasıyla biliniyor.

Buteflika sonrası Cezayir'de siyasi süreç

Cezayir, Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen beşinci kez Cumhurbaşkanlığına aday olmasıyla Şubat 2019'dan itibaren hareketli bir döneme girmişti.

Buteflika, kitlesel protestoların ülke çapında ivme kazanmasının ardından ordunun müdahalesiyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Protestoları sonlandırmak için yönetimin ısrarıyla Aralık 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde Tebbun, Cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

Tebbun, kendi döneminde kilit önemde gördüğü yeni Anayasa için Kasım 2020'de ülkeyi referanduma taşımış, Cezayirli seçmenlerden sadece dörtte birinin katıldığı referandumda yeni Anayasa yaklaşık yüzde 68 evetle kabul edilmişti.

Anayasa'ya uygun şekilde seçim yaparak "eski yönetim kalıntılarıyla" çalışmak istemediği yönünde açıklamalar yapan Tebbun, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisini geçen hafta resmen lağvederek erken seçim için düğmeye basmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, geçen ay hazırladığı yeni seçim yasası taslağıyla, seçmenlerin aday listelerinde sıralamayı istediği şekilde seçebileceği "açık liste" sistemine geçilmesini içeren teklifi siyasi partilere göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh