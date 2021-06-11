Cezayir'de Satış Sonrası Hizmet Yönetmeliği Yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir'de Satış Sonrası Hizmet Yönetmeliği Yayımlandı

Cezayir'de Satış Sonrası Hizmet Yönetmeliği Yayımlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

45 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-244 sayılı Yönetmelik ile; garanti süresi dolmuş veya garanti kapsamında olmayan ürünler için tüketici hakları düzenlenmiştir.

45 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-244 sayılı Yönetmelik ile; garanti süresi dolmuş veya garanti kapsamında olmayan ürünler için tüketici hakları düzenlenmiştir. Buna göre;

-Üreticiler ve/veya ithalatçılar satış sonrası hizmet sağlamakla yükümlüdürler,

- Üreticiler ve/veya ithalatçılar satışa konu ettikleri ürünlerin yedek parçalarını 5 yıl süreyle sağlamak zorundadırlar,

-Satıcılar, satış sonrası hizmetler ile ilgili olarak tüketicileri bilgilendirmekle mükelleftirler,

-Tüketicinin başvurusundan itibaren 15 gün içinde onarım hizmeti sağlanmalıdır,

-Tüketicinin kabul etmesi halinde ikinci el yedek parça kullanılabilir,

-Satış sonrası hizmet sağlayıcılar tarafından onarım hizmetinin ücreti ile ilgili tüketicilerin hizmet öncesi bilgilendirilmesi ve onarım sonrasında fatura düzenlenmesi zorunludur.

-Satış sonrası hizmet sağlayıcıları bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi için 1 yıl içinde gerekli düzenlemelerini yapacaklardır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Sarp Akkaya Enis Arıkan
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cezayir'de Satış Sonrası Hizmet Yönetmeliği Yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 23:33:52. #1.16#

title