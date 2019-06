Cezayir'de rejim yanlısı sendika başkanı görevi bıraktı

Cezayir'de bir süredir eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerinden olduğu gerekçesiyle protesto edilen ülkenin en büyük sendikası Cezayir Genel İşçi Sendikalarının (UGTA) 22 yıllık Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi Said gelecek dönemde aday olmayacağını açıkladı.

Başkent Cezayir'deki Kongre Sarayı'nda UGTA'nın Olağanüstü Ulusal Kongresi düzenlendi.

Kongrede konuşan Buteflika'yı göreve geldiği 1999 yılından bu yana destekleyen Said, 22 yıldır sürdürdüğü görevini bıraktığını, gelecek dönemde genel sekreterliğe aday olmayacağını belirtti.

Said, görevi süresince Cezayir'de toplumsal istikrarı korumaya çalıştığını, işçiler lehine birçok başarıya imza attığını belirtti.

Öte yandan ülke çapında 800'den fazla üyenin katıldığı ve yarın da devam edecek kongre kapsamında Said'in yerine yeni bir genel sekreter seçilmesi beklenirken, henüz kimse adaylık başvurusu yapmadı.

Buna karşın kulislerde Said'e yakınlığıyla bilinen Ahmed Katiş ile Selim Labatişe'nin adı geçiyor.

Buteflika rejiminin sembol isimlerinden olduğu gerekçesiyle bir süredir 1997'den beri sendikanın genel sekreterliğini yapan Said'e karşı protestolar düzenleniyordu.

Cezayir'in rejim yanlısı en büyük sendikası

Cezayir'de yaklaşık 2 milyon 360 bin üyesi bulunan UGTA, rejim yanlısı tavrıyla biliniyor. UGTA, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemişti.

Buteflika'nın adaylığına karşı ülke genelinde başlayan protestolara katılmayan UGTA ve Genel Sekreteri Sidi Said, kamuoyunda yoğun biçimde eleştirilmişti.

Cezayir'de kitlesel gösteriler sürüyor

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

