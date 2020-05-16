Cezayir'de Ramazan Bayramı'nda tokalaşmak ve sarılmak yasaklandı Cezayir Din İşleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgınına karşı fetva yayınlandı.

Cezayir Din İşleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgınına karşı fetva yayınlandı. Bakanlık, Ramazan Bayramı'nda tokalaşmayı ve sarılmayı yasakladı.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisi arttırmaya devam ederken, ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Cezayir Din İşleri Bakanlığına bağlı Resmi Fetva Kurulu, tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacı ile fetva yayınlandı. Bakanlık, yayınladığı fetvada Ramazan Bayramı'nda tokalaşmayı ve sarılmayı yasaklarken, bayram kutlamalarının telefon veya mesaj yolu ile yapılarak, sosyal mesafeye dikkat edilmesini önerdi. Fetvada, bayram kutlamaları nedeni ile korona virüsün yayılabileceği hatırlatılarak, tokalaşmanın ve sarılmanın caiz olmadığı belirtildi.

Cezayir'de toplam korona virüs vaka sayısı 6 bin 821'e, hayatını kaybedenler ise 542'ye yükseldi. - CEZAYİR

Kaynak: İHA