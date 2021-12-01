Cezayir'de petrol rafinerisinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Cezayir'de petrol rafinerisinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Cezayir'de petrol rafinerisinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti

Cezayir'in Sekikde vilayetindeki petrol rafinerisinde dün çıkan yangında yaralanan bir işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cezayir'in Sekikde vilayetindeki petrol rafinerisinde dün çıkan yangında yaralanan bir İşçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cezayir Ulusal Petrol Şirketi Sonatrach tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sekikde'de bulunan sanayi bölgesindeki bir petrol rafinerisinde dün çıkan yangında ağır yaralanan bir çalışanın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, ölen çalışanın sanayi bölgesinde bakım ekibinde görevli olduğu belirtildi.

Dün Sekikde vilayetinde bulunan sanayi bölgesindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıkmış, 7 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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