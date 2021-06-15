Cezayir'de parlamento seçimlerini Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
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Cezayir'de parlamento seçimlerini Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

Cezayir'de parlamento seçimlerini Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi, Cezayir'de cumartesi günü düzenlenen Ulusal Halk Meclisi'ndeki 407 temsilcinin belirleneceği seçimlerde 105 sandalyeyi, Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) partisinin kazandığını duyurdu.

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi, Cezayir'de cumartesi günü düzenlenen Ulusal Halk Meclisi'ndeki 407 temsilcinin belirleneceği seçimlerde 105 sandalyeyi, Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) partisinin kazandığını duyurdu. Seçimlere katılım oranı düşük seviyede yüzde 23 olarak kayıtlara geçti.

Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi'ndeki 407 temsilcinin belirlenmesi için cumartesi günü düzenlenen seçimlerin sonuçları netleşti. Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi yaptığı açıklamada, seçimlerde kayıtlı seçmenlerin üçte birinden daha azının oy kullandığını ve Meclis'te çoğunluğu elde etmek için gereken 204 sandalyeden 105'ini Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) partisinin kazandığını kaydetti. Şerfi, Barış Toplumu Hareketi'nin (MSP) 64, Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin 57 ve Bağımsız adayların ise 78 sandalye kazandığını belirtti. Seçimlerin protestolarla başlatılan barışçıl değişim dinamiğini güçlendirdiğini ifade eden Şerfi, "Protestolarla başlatılan barışçıl değişim dinamiği güçleniyor" dedi.

SEÇİMLERE YÜZDE 23 KATILIM OLDU

ANIE, 24 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, sadece 5,6 milyon seçmenin oy kullandığını ifade ederken, seçimlere katılım oranı yüzde 23,03'lük rekor düşük bir katılım oldu. Seçimlerde ayrıca, 1 milyondan fazla geçersiz oy kullanıldığı bildirildi.

Öte yandan Cezayir'de 2019 yılında patlak veren protestolarda halk, yolsuzluğun sona ermesini ve ordunun siyasetten çekilmesini talep etmişti. Yetkililer ise gösterileri, ulusal bir yenilenme anı olarak överek, protestoları tutuklamalarla baskı altına almışlardı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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