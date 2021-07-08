Cezayir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağan yağmur sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağan yağmur sevindirdi

Cezayir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağan yağmur sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cezayir'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağmur yağdı, itfaiyeciler ile halk bir araya gelerek bu anları kutladı.

Cezayir'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağmur yağdı, itfaiyeciler ile halk bir araya gelerek bu anları kutladı.

Cezayir'ın Khinchela eyaletinde Pazar günü çıkan orman yangınları bölgedeki yaşamı olumsuz etkilemişti. Hava sıcaklığının artmasının ardından çıkan yangınları sündürmek için 500 itfaiyeci, 45 kamyon ve iki helikopter bölgeye gönderildi. Yangınlarda ölü veya yaralı olmazken, bölgede yaşayan 24 aile tahliye edildi. Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Yangınların büyük bir kısmı kontrol altında alınırken, yangını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli yağmur başladı. Yağış bölge halkını sevindirdi. Yağmur sırasında bölge sakinleri ve itfaiye ekipleri bir araya gelerek bu anları kutladı. - CEZAYİR

Cezayir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağan yağmur sevindirdi
Cezayir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağan yağmur sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İbrahim Selim Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cezayir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağan yağmur sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:43:22. #1.16#

title