Cezayir'de orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 36 gözaltı
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Cezayir'de orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 36 gözaltı

Cezayir'de orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 36 gözaltı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Cezayir'de, Tizi Vizu kentinde orman yakmakla suçlanan bir gencin öldürülüp yakılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 36 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Cezayir'de, Tizi Vizu kentinde orman yakmakla suçlanan bir gencin öldürülüp yakılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 36 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adli Kolluk Sorumlusu Muhammed Şakur, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, Cemal bin İsmail adlı gencin öldürülmesi ve Tizi Vizu'daki "Larbaa Nath İrathen" bölgesindeki polis karakolunun basılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü kadın 36 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Şakur, gözaltına alınanlar arasında kurbanın katledilmesi için tahrikte bulunan bir kadın, polis aracının içinde kurbanı bıçaklayan kişi ile yakan kişilerin de yer aldığını ifade etti.

Kaçan bazı şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Şakur, bu suça karışan herkes gözaltına alınıncaya kadar soruşturmanın süreceğini dile getirdi.

Sosyal medyada 11 Ağustos'ta, Larbaa Nath İrathen'deki öfkeli bir grubun, "orman yakma hazırlığındayken yakaladıklarını" iddia ettikleri bir genci yakma anına ilişkin video yayımlanmıştı.

Bunun ardından, Bin İsmail'in daha önce söz konusu bölgede özel bir televizyon kanalına yaptığı ve "yangından zarar görenlere yardım etmek için Ayn ed-Defla'dan Tizi Vizu'ya geldiği" yönündeki açıklamasının yer aldığı görüntüler paylaşılmıştı.

Cezayir, son günlerde özellikle ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda yoğunlaşan dağlık bölgede çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede 18 eyalette çıkan orman yangınında 28'i asker, 41'i sivil olmak üzere 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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