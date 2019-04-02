Cezayir'de Ordudan Cumhurbaşkanı Buteflika'ya Çağrı: "Görevi Derhal Bırakmalı"

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaed Salah, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın derhal görevi bırakması çağrısında bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 28 Nisan'dan önce görevi bırakacağını açıklamasının ardından ordudan yeni bir açıklama geldi. Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaed Salah, artık zamanın boşa harcanmaması gerektiğini ve anayasanın Buteflika'nın göreve uygun olmadığına işaret ettiğini söyledi. Salah, Buteflika'nın derhal görevi bırakması gerektiğini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı tarih olan 28 Nisan'dan önce istifa edeceği belirtilmişti. - CEZAYİR

Kaynak: İHA