Cezayir'de öğrenciler "kapsamlı değişim" talebiyle gösteri düzenledi

Cezayir'de yüzlerce öğrenci "kapsamlı değişim" talebiyle başkent sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

Başkent Cezayir'deki Şehitler Meydanı'ndan Merkez Postane Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe yaklaşık 2 bin öğrenci ve Cezayir vatandaşları katıldı.

Yürüyüş yapılan güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemi alan Cezayir polisi bazı sokakları göstericilere kapattı.

Göstericiler yürüyüş buyunca 12 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine karşı olduklarını ifade eden sloganlar attı.

Aktivistler de sosyal medyada, Becaye kentinde çok sayıda öğrencinin aynı taleple düzenlediği gösteriden görüntüler paylaştı.

Cezayir'de öğrencilerin 2019 Şubat'ından itibaren "kapsamlı değişiklik" ve "hukuk devletinin inşa edilmesi" talebiyle her salı düzenlediği gösteriler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla gelen kısıtlamalarla kesintiye uğramıştı.

Hirak protesto hareketinin ikinci yılına denk gelen 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde eylemlerin başlamasıyla öğrencilerin de her salı düzenlediği gösteriler yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki "değişim" talebini karşılama hamleleri

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, yeni seçim yasasıyla sokaktaki "değişim" talebini karşılamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Geçen ay parlamentoyu feshederek erken seçim startı veren Tebbun, 7 Mart'ta seçmenlerin farklı listelerden istedikleri sıralamayı seçebilecekleri "açık liste" sistemini içeren seçim yasasını onaylamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, bu yasa ile 2016'daki seçim kanununun yol açtığı "aday listelerinde üst sıralarda yer alabilmek için dönen yolsuzluğu" gidereceğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz