Cezayir'de maden ocağında patlama: 2 ölü
Cezayir'in doğusundaki Setif vilayetinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
04.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:08
Cezayir'in doğusundaki Setif vilayetinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Setif Sivil Savunma Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyinde yer alan çinko madeninde patlama olduğu belirtildi.
Olayda 2 kişininin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Patlamanın sebebinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarıldı.
Kaynak: AA